Шойгу предложил модернизировать российские военкоматы по примеру Подмосковья

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил модернизировать военкоматы в России на основе учреждений Московской области, передает телеканал «360».

Как отметил глава ведомства, это необходимо сделать, когда «у них будет что показывать». Шойгу поручил тиражировать на всю страну примеры, «программы и программные продукты, которые они создадут».

По предложению министра Национальный центр управления обороной подготовил фотоотчеты, используя которые можно будет оценить состояние военкоматов. По мнению Шойгу, по сравнению с другими государственными учреждениями, военкоматы в Подмосковье выглядят не очень презентабельно. Снимки отправят командующим военными округами. Министр поручил сделать из военкоматов учреждения, где можно получить весь спектр услуг.

«И уйти оттуда не униженным и оскорбленным и не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой. Это должно быть современное, удобное, комфортное учреждение», — добавил он.

Ранее россиян возмутил пандус на входе в военкомат в Москве. На входе в одно из учреждений установили пандус для инвалидов, но оказалось, что он упирается в закрытую часть двери.

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