Шуфутинский рассказал о загородном доме недалеко от Москвы

Российский певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию «Москвич» рассказал о своем доме, который построил недалеко от Москвы.

Артист признался, что сейчас живет в загородном доме, потому что отвык от квартир, когда жил в США в таунхаусе, а затем в частном доме.

Он также рассказал, что по возвращении покупать квартиру в многоквартирном доме для него было проблематично, так как он стал достаточно известным.

«Я долго, пробыв здесь после возвращения 15 лет, не решался ничего строить и останавливать свою жизнь в Москве на постоянно — мне казалось, что все может поменяться, хотя мое положение было настолько прочным, что ничего не могло произойти. И где-то в начале 2000-х я стал думать о том, что пора строиться или покупать что-то постоянное. В 2003 году мне предложили участок недалеко от Москвы. Мы пару лет строились, и в 2006-м у меня был готов дом, в котором я теперь и живу», — поделился исполнитель .

Ранее Шуфутинский вспомнил о возвращении из США в Москву в 1990 году. По его словам, он не представлял, что когда-нибудь сможет вернуться из эмиграции.

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