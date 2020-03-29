Сидящий в Москве на самоизоляции барабанщик устроил концерт на балконе

Житель Москвы, который, по всей видимости, сидит дома на самоизоляции на Нижней Красносельской улице, устроил концерт на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина сыграл на барабанах песню Roses исполнителя SAINt JHN.

По информации «360», барабанщиком оказался известный ведущий Игнат Тагиев. Москвич собрал десятки зрителей, которые начали выкладывать видео в социальные сети.

«360» отмечает, что спустя некоторое время мимо балкона начали проходить сотрудники Росгвардии. В этот момент Тагиев исполнил барабанную партию под строевой шаг полицейских и песню «Прорвемся, опера» группы «Любэ».

Балконные концерты стали популярны в Италии, когда в стране был объявлен карантин. Италия стала второй страной, обошедшей Китай по числу заболевших COVID-19: здесь зарегистрировано более 92 тысяч случаев.

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