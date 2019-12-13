Сидящий в одиночестве голый пассажир подмосковной электрички попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, ехавший в Москву на электричке. Видео опубликовано в Telegram-канале «МК: срочные новости».

На кадрах видно, что голый пассажир сидит в пустом вагоне электрички. Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел 13 декабря в Раменском в 8:17 утра. «Этот пассажир явно ехал до Москвы с комфортом, в гордом одиночестве», — говорится в сообщении.

О том, задержан ли мужчина, не сообщается.

В октябре 2018 года обнаженный мужчина прополз по вестибюлю станции столичного метро «Красногвардейская». Позже его госпитализировали в психиатрическую больницу.

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