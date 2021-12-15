Сильный потоп в московском ЖК попал на видео

Некоторые отнеслись к ситуации с мрачным юмором. «Аквадискотека», «Каток заливают к Новому году», «Море! Путешествие в теплые страны, не выезжая из Москвы и своего подъезда», — написали комментаторы. Вместе с этим люди пожалели жильцов новостройки и назвали происходящее на видео кошмаром.

Нашлись те, кто заявил о низком качестве строящихся ЖК. «Все эти ваши жилые комплексы... То лифты падают, то трубы прорывают. Ну ничего не могут нормально сделать. Зато "ЖК", круто», — с негодованием отметила одна из пользовательниц. Некоторые при этом пожаловались на некачественную работу управляющих компаний.

Ранее московский ЖК «Грин Парк» затопило кипятком. Горячая вода попала в лифтовую шахту и кладовые.