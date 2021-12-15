Сегодня в 01:40
1 мин.

Сильный потоп в московском ЖК попал на видео

Новости /
Сильный потоп в московском ЖК попал на видео
Кадр: телеграм-канал «Москвач»

Потоп в столичном жилом комплексе (ЖК) «Ботанический сад» попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач».

На кадрах видно, что сильный поток воды вырывается из приоткрытой двери. К моменту записи видео подъезд затопило приблизительно по щиколотку.

Некоторые отнеслись к ситуации с мрачным юмором. «Аквадискотека», «Каток заливают к Новому году», «Море! Путешествие в теплые страны, не выезжая из Москвы и своего подъезда», — написали комментаторы. Вместе с этим люди пожалели жильцов новостройки и назвали происходящее на видео кошмаром.

Нашлись те, кто заявил о низком качестве строящихся ЖК. «Все эти ваши жилые комплексы... То лифты падают, то трубы прорывают. Ну ничего не могут нормально сделать. Зато "ЖК", круто», — с негодованием отметила одна из пользовательниц. Некоторые при этом пожаловались на некачественную работу управляющих компаний.

Ранее московский ЖК «Грин Парк» затопило кипятком. Горячая вода попала в лифтовую шахту и кладовые.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.