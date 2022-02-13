Названы симптомы отравления собаки ядовитой приманкой

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал «Мосленте» первые симптомы отравления собаки ядовитой приманкой, оставленной догхантерами на улице.

По его словам, у животного в первую очередь будут наблюдаться шаткая походка и дрожь. Затем может начаться рвота, из пасти пойти пена, могут быть потеря координации и судороги. Для оказания помощи у хозяина есть не более 20-30 минут. «Если вы подозреваете отравление у собаки, немедленно везите ее в ветеринарную клинику», — объясняет Голубев.

В случае, если возможности быстро попасть к ветеринару нет, эксперт рекомендует для начала ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1-10 миллиграммов на один килограмм веса собаки. По его словам, это вещество нетоксично, в связи с чем не стоит бояться передозировки. Далее надо постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду при помощи шприца. После этого нужно дать абсорбенты и сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия.

Затем Голубев рекомендует давать животному обильное питье и мочегонные средства. «После оказания первой помощи обязательно обратитесь к ветеринарному врачу», — резюмировал он.

Ранее жители Москвы заметили странные пятна ярко-малинового цвета на сугробах в местах меток животных. По их мнению, в столице активизировались догхантеры.