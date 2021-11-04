Синоптик назвал дату наступления зимней погоды в Москве

Во вторник, 9 ноября, в Москве ожидаются похолодание и мокрый снег с дождем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. По словам синоптика, температура снизится до нуля.

«Будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов», — назвал подробности наступления зимней погоды он. Далее столбики термометров покажут значения еще ниже на один-два градуса.

Перед наступлением холодов жители и гости столицы смогут насладиться теплыми четвергом и пятницей, 4 и 5 ноября, когда воздух будет прогреваться до плюс 12–13 градусов. Предстоящие суббота и воскресенье также ожидаются теплыми — до девяти градусов.

Ранее москвичам порекомендовали не рассчитывать на суровую зиму.