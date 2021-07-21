Синоптик оценил возможные последствия похолодания в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик отметил, что понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений.

Ранее в этом сезоне понижение температуры в Центральной России сопровождалось вихрями и ливнями. Климатологи объясняли, что опасные явления естественны при резкой смене погоды.

«Этого не произойдет. Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко. Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным», — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы об «обвале холода» в конце рабочей недели. По его словам, начиная с четверга, температура в столице будет близка к климатической норме: столбик термометра будет опускаться ниже 20 градусов. Вильфанд отметил, что в то же время похолодание будет ощущаться как «обвал холода» после длительной жары. В Москву придут северные, действительно холодные ветра, добавил он.

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