Синоптик пообещал москвичам «грозу в начале мая»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «грозу в начале мая». О том, какой погода будет на грядущей неделе, ученый рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные», — пообещал синоптик.

Он также добавил, что воздух в столице 3 мая прогреется до 18 градусов тепла. Однако в этот день будет сильный дождь и гроза. Вильфанд назвал его «днем на любителя».

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал москвичам о погоде в столице на майские праздники. По его словам, с 1 по 3 мая температура воздуха достигнет 9-14 градусов тепла, что чуть ниже климатической нормы.

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