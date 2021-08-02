Синоптик пообещал москвичам «хлябистый» август

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости пообещал москвичам «хлябистый» август.

Согласно его прогнозу, последний летний месяц в столичном регионе будет дождливый и умеренно теплый, а лето пойдет на спад. Температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины в среднем будет соответствовать норме или немного превысит ее, но на символические 0,3-0,8 градуса.

По словам Тишковца, самыми теплыми будут первые десять дней августа, когда температура воздуха будет достигать 30 градусов. К середине месяца в ночные часы ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13 градусов, днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов.

Предварительно, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени. В этот период среднесуточная температура воздуха понизится до плюс 15 градусов, сказал Тишковец.

Погода будет дождливой, или «хлябистой», как говорили в старину. В Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60 процентов дождливее, чем должен быть, более половины месячной нормы осадков выпадет за первые десять дней августа.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал жителям Москвы о погоде в сентябре. По его словам, первые десять дней осени будут по-летнему теплыми. «Но о жаре как таковой говорить уже не приходится. Кроме того, начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы», — сказал он. Голубев отметил, что ночные показатели опустятся до плюс 5-8 градусов, а дневные будут колебаться от 15 до 25 градусов тепла.

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