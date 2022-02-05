Синоптик пообещал москвичам мартовскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам погоду, характерную для середины марта, пишет ТАСС.

Уже на следующей неделе воздух прогреется до 5 градусов тепла. «Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — отметил синоптик.

В воскресенье, 6 февраля, в столице ожидается снегопад и усиление ветра. А в понедельник, 7 февраля, воздух в Москве прогреется до плюс одного градуса.

Ранее, 2 февраля, Вильфанд предупреждал, что надеяться на потепление с наступлением календарной весны не стоит.