Синоптик пообещал москвичам теплую погоду на новогодние праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую и ненастную погоду на новогодние праздники и Рождество. Его слова передает ТАСС.

«В среду к Москве достаточно быстро переместится циклон, который пока что над Северным морем», — объяснил синоптик. Из-за него в столице ожидается снег, а температура поднимется до нуля градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду, также будут метель, заносы на дорогах, гололедица, предупредил он.

Как отметил Вильфанд, потепление продолжится и в последующие дни. Так, 6 января в столице потеплеет до плюс двух градусов. «Будет совершенно теплая погода», — констатировал он. В ночь на 7 января в Москве температура будет выше нормы на пять-семь градусов, поэтому рассчитывать на рождественские морозы не приходится, добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в феврале в Москве столбики термометров покажут на три градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и четырех градусов. По его словам, метеорологическая весна в столице может прийти преждевременно.