Синоптик пообещал москвичам вторую волну морозов

Оттепель в Москве будет незначительной и к выходным сменится второй волной морозов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

Синоптик пообещал появление аномально высоких сугробов в столице к концу недели. «Зима отступит на шаг, чтобы сделать два шага вперед! Потепление не будет критичным и сменится снегопадами и морозами», — отметил Тишковец.

В первой половине текущей недели ночная температура воздуха повысится и составит от одного до шести градусов мороза. При этом днем столбики термометров начнут приближаться к нулевой отметке. «Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега», — предупредил метеоролог, добавив, что понедельник и ночь на вторник станут исключением. В этот промежуток в столице пройдут интенсивные снегопады.

«С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции», — заключил Тишковец. Он сообщил, что североатлантический циклон принесет обильные снегопады, в темное время суток вновь ожидается похолодание.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупредили об аномальном потеплении, которое ожидается с 13 декабря.