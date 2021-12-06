Синоптик предсказал морозный январь в Москве

Москву ожидает теплый декабрь с февралем и морозный январь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, погодный сценарий будет напоминать «теплый сэндвич». «Декабрь (положительное отклонение от нормы плюс 1-2 градуса), и особенно февраль (аномалия тепла плюс 3 градуса над нормой) будут относительно теплыми, но вот январь — середина "сэндвича" — может оказаться для жителей средней полосы России морозным», — пояснил эксперт.

Тишковец отметил, что в январе отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы может достигнуть трех градусов. При этом начало арктического вторжения, по мнению Тишковца, произойдет в канун Нового года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 10 декабря в Москву придет «серьезная зима».