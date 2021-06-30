Синоптик предупредил москвичей о неоднородной погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода в Москве в июле будет неоднородной: ожидаются как теплые, так и прохладные периоды. Об этом сообщает ТАСС.

«Вернется ли такая жара? Дело в том, что погода в июле в Москве ожидается неоднородная: будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди», - сказал синоптик. Он отметил, что в первые пять дней июля возвращения такой жары, как на прошлой неделе в столичном регионе, пока не ожидается. При необходимости Гидрометцентр предупредит о сильной жаре за два-три дня.

В среду, 30 июня, в Москве в дневные часы прогнозируется 19-21 градус тепла, в четверг и пятницу — 22-24 градуса, в субботу — 21-26 градусов, в воскресенье — 23-28 градусов, в понедельник — 24-29 градусов.

Как ранее объяснял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это связано с приходом скандинавского антициклона. «Легкий, приятный, освежающий северо-восточный ветер, солнце, отсутствие осадков — мы попадем в выходные в зону идеального климатического комфорта», — заявил Тишковец. Он добавил, что на следующей неделе в столице ожидаются незначительные осадки.

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