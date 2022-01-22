Синоптик предупредил москвичей о резком росте атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком росте атмосферного давления к воскресенью, 23 декабря. Его слова передает РИА Новости.

По прогнозам синоптика, с 21 по 23 декабря атмосферное давление в регионе увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба. Кроме того, снизится интенсивность снега: осадки будут выпадать местами. Ветер также будет ослабевать.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 20 по 22 января столицу накроет сильный снегопад. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Водителей в эти дни призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.