Синоптик предупредил о переменчивой погоде

Самым холодным днем на предстоящей неделе станет понедельник, 25 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам эксперта, в ночь с воскресенья на понедельник в Москве ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до минус трех градусов. В Подмосковье температура может опуститься до минус шести градусов. «Дневные температуры будут максимальные два-четыре градуса, а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней. Хотя облачно с прояснениями, но без осадков, и ветер успокоится. Будут прояснения, солнышко будет», — добавил он.

Специалист уточнил, что температура начнет подниматься уже с предстоящего четверга, 28 октября. В этот день ожидается до 13 градусов тепла, однако в выходные в столицу вновь придется похолодание. Синоптик порекомендовал автомобилистам задуматься о смене резины.

Ранее Вильфанд заявил, что в эти выходные жителей столичного региона ожидает некомфортная погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем