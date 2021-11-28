Синоптик предупредил о субтропических ливнях в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что ночь на 30 ноября в Москве может стать рекордно теплой. Об этом он рассказал в Facebook.

Как отметил синоптик, осень в Центральной России закончится небывалым теплом. На регион обрушатся «сильнейшие субтропические ливни», из-за чего Среднерусская возвышенность «превратится в ледяной каток». Небольшие дожди начнутся 29 ноября и позже перерастут в ливни. Причиной погодных изменений станет циклон балканского происхождения «Бенедикт», насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатического моря.

При этом воздух будет прогрет до 4-6 градусов тепла, что станет самым высоким показателем за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда в Москве ночью было плюс 4,4 градуса.