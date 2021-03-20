Синоптик раскрыл сроки таяния снега в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл сроки таяния снега в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, таяние снега в среднем приходится на первую декаду апреля. Так же, по его прогнозу, будет и в этом году. «Снег сойдет примерно к концу первой декады», — констатировал Вильфанд. Само же таяние снежного покрова начнется в середине третьей декады марта или немного позже, добавил он.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны. Он отметил, что с понедельника, 22 марта, температура все же начнет расти — к середине недели в столичном регионе потеплеет до плюс 5-7 градусов.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!