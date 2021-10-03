Синоптик рассказала о первых серьезных похолоданиях в Москве

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в настоящее время в столице наблюдается однородная погода.

Данная ситуация не позволяет точно предугадать, когда будет наиболее теплый день, а когда наиболее холодный. По словам синоптика, середина текущей недели по дневным показателям была самой теплой. Также ясная погода будет наблюдаться в течение нескольких дней на следующей неделе.

«Пожалуй, первое серьезное понижение градуса и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября», — резюмировала она.

Ранее 3 октября стало известно, что в столице ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Также в столице наблюдается повышенное атмосферное давление — 761–763 миллиметра ртутного столба.