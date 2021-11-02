Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в Москве до 10 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам, что аномальное тепло придет в город и продержится до 10 ноября. Его слова передает ТАСС.

Как отметил синоптик, температура будет выше нормы на 5 градусов, а в отдельные дни и на 9-10 градусов. «На 1,5 месяца примерно погода будет отставать от своего развития», — добавил он. Самыми теплыми днями будут 4 и 5 ноября, когда потеплеет до 12-13 градусов.

При этом 2 и 3 ноября будет небольшое понижение температуры до 5-9 градусов тепла. Причиной станет изменение циркуляции воздуха: вместо юго-запада он будет поступать с юго-востока. «Но и в этом случае аномалия будет 3-4 градуса. Печалиться не стоит, потом будет опять потепление», — заверил Вильфанд.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что москвичей в течение текущей недели вновь ожидают температурные аномалии.