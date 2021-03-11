Москвичам пообещали резкое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в субботу, 13 марта, днем в столице ожидается температура около 0 градусов. «То есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга», — сказал синоптик.

При этом Вильфанд предупредил о колебаниях температуры. «Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно будет продолжаться потепление», — отметил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил, что в ближайшие дни жителей Москвы ожидает «барический молоток». По словам синоптика, термин «барический молоток» связан с атмосферным давлением — в регион, а также центральную часть России надвигается Североатлантический циклон, из-за которого возникнет быстрая смена теплых и холодных масс.

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