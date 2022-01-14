Синоптик спрогнозировала гололедицу на выходных в Москве

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Мослентой» рассказала о погоде на выходные дни. По ее словам, жителей столицы ожидает гололедица.

Эксперт сообщила, что в субботу в городе будет облачно, местами пройдет небольшой снег, возможна метель. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура составит минус 2-4 градуса, из-за этого на дорогах будет гололедица. «Атмосферное давление начнет повышаться, потому что мы уже будем за холодным фронтом», — добавила синоптик.

В воскресенье сохранится облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Температура в Москве будет около минус пяти градусов.

«В выходные дни температурный режим в столичном регионе будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Средняя температура для этих чисел января составляет 5-10 градусов мороза, но она у нас будет явно выше», — заключила Позднякова.

Ранее обильный снег с дождем накрыл Москву после сильных морозов.