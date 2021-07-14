Синоптики оценили вероятность повторения ситуации с пожарами 2010 года в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус оценил вероятность повторения сценария 2010 года в Москве. Он считает, что с точки зрения погодных условий, региону не грозит ситуация 11-летней давности, когда сильная жара привела к пожарам на торфяниках. Слова синоптика передает «Интерфакс».

При этом Леус отметил, что аномальная жара повышает риск возникновения лесных пожаров, которые уже фиксируются в Красногорском, Шатурском и Дмитровском районах. «Пока МЧС удается достаточно быстро реагировать на эти ситуации, в 2019-2020 годах была проведена достаточно большая работа по проверке состояния лесов и болот в Московской области, работы по обводнению торфяников, работы по вывозу и уничтожению сухой поросли в лесах», — подчеркнул синоптик.

В августе 2010 года в Москве и Подмосковье сложилась чрезвычайная экологическая ситуация: весь регион охватил сильнейший смог. Концентрация угарного газа в воздухе превысила норму в семь раз, взвешенных веществ — до 16 раз, диоксида азота — в два раза. Причиной этого стали природные пожары на торфяниках.

Жара во вторник, 13 июля, оказалась рекордной за последние 85 лет. Как объяснил «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, антициклон, который стал причиной аномально теплой погоды, изначально был достаточно прохладным с температурой около 23-25 градусов, но по мере его нахождения над центральной частью европейской России воздушные массы хорошо прогрелись.

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