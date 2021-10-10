Синоптики предупредили о дождях в Москве

Со вторника, 12 октября, из-за атлантического циклона в столицу придут дожди и облачность. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец» со ссылкой на главного специалиста городского метеобюро Татьяну Позднякову.

При этом резкого похолодания не наступит. Снизится вероятность заморозков, дневная температура не превысит 10 градусов тепла.

На выходных в Москве ожидается солнечная погода и рекордное атмосферное давление. Днем термометры покажут от 11 до 13 градусов тепла.

Ранее Позднякова рассказала, что атмосферное давление в столице продолжит бить рекорды. Синоптик пообещала, что этот показатель составит 768 и 764 миллиметра ртутного столба.