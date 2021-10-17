Синоптики предупредили о дождях в Москве и области

В воскресенье, 17 октября, в Подмосковье временами пройдет небольшой дождь. Об этом предупредил Гидрометцентр на официальном сайте.

Синоптики рассказали, что погода ожидается облачная, местами с прояснениями. Температура в Москве составит 8-10 градусов, в области 6-11. Местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В понедельник, 18 октября, в Москве прогнозируют осадки. Дождь пройдет местами, сохранится облачная с прояснениями погода.

Ранее метеозависимых москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне и об изменении погоды. Метеочувствительным горожанам предложили принять необходимые меры профилактики.