Синоптики спрогнозировали самый сильный за последние 73 года снегопад в Москве

В ближайшие выходные москвичам предсказали мокрый снег с дождем и штормовой ветер. Специалисты «Фобос» отметили, что город ожидает самый сильный за последние 73 года снегопад, пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем».

По прогнозу синоптиков, в субботу, 20 ноября, выпадет 14-16 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячного объема. Порывы ветра при этом будут достигать 18-23 метров в секунду.

Подобного рода интенсивные осадки в конце календарной осени крайне редки и фиксировались с 1948 года лишь трижды, подчеркнули метеорологи. Снежный покров высотой от четырех до семи сантиметров, который сформируется после снегопада, сохранится до весны, отметили специалисты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление в Москве рухнет в барическую пропасть.