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Система школьного образования заставила дочь священника задуматься о конце света

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Система школьного образования заставила дочь священника задуматься о конце света
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Священник Павел Островский на личной странице в Instagram рассказал о страданиях своей дочери Василисы, связанных с получением среднего образования. В комментариях его подписчики поделились своими воспоминаниями и мнениями о школе.

«Выдала мне: «Поскорее бы уже конец света наступил, так как вместе с ним и школа закончится»», — процитировал ребенка Островский. По его мнению, нужно сказать спасибо современной системе школьного образования, вызывающей у детей «апокалиптические богословские мысли». Недолго думая, он решил перевести своих наследников на «семейное обучение».

Островский признался, что с ужасом вспоминает те «мрачные дни, когда нужно было ради школы портить отношения с собственными детьми». «Особенно мои переживания касались жены, которая в большей степени соприкасалась на этой теме с нашими киндерами», — отметил он.

Мужчина перечислил, что нужно было сначала поднять детей рано утром, чтобы выйти без опозданий, потом заставить их делать уроки, после этого — переделывать... Нередко родителям приходится утирать своим наследникам слезы, вызванные переживаниями от столкновений с некоторыми учителями или одноклассниками.

«В какой-то момент нам стало понятно, что мы теряем своих детей… Так мы и перешли на семейное обучение в начале 2021 года», — объяснил Островский. Он добавил, что пока и родителям, и детям все нравится, а слова дочки о конце света теперь воспринимаются как шутка.

«Я школу в глубине души ненавидела. Она убивала мою самооценку изо дня в день. Сейчас у сына в школе проблемы с некоторыми одноклассниками, и я отправляю его туда со щемящим сердцем. Подрастает дочка, которая носит слуховые аппараты… Страшно представить, что ждет ее в этом аду под названием «школа»...» — написала подписчица священника. Другая отметила, что если школа — не ад, то точно чистилище.

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