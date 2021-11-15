Скамейка напротив мусорных баков удивила россиян

Жительница Москвы опубликовала в группе Facebook «Соседи. Пресня.» фото одной из улиц столицы, где скамейку и столик установили прямо напротив прямо напротив мусорных баков. Снимок удивил россиян.

Женщина написала, что «дизайнер придумал хорошее решение у мусорных баков». По ее словам, скамейка была замечена на улице Макеева.

Некоторые горожане предположили, что такую расстановку пришлось сделать из-за нехватки свободных мест в столице. «Москвичам оборудовали места для культурного отдыха в шаговой доступности. А поскольку везде уже места мало осталось, приходится уплотнять», — объяснила одна из жительниц.

Другие же просто высказались, что около «помойки» не сели бы. Некоторые пользователи сообщили, что в Малом Тишинском переулке и еще на нескольких улицах Москвы похожая ситуация — лавочки стоят около помоек. Но, при этом, как отметили в комментариях, люди продолжают активно ими пользоваться.

Ранее жительница московского района Сокольники опубликовала фотографию новой скамейки, дизайн которой рассмешил россиян. На снимке изображена лавочка с металлическими подлокотниками, напоминающими дверные ручки, и узкой спинкой в одну доску шириной.