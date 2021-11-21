Скандалистку из Москвы заподозрили в желании завести блог

В московском автобусе одна из пассажирок не оценила внешний вид другой. У Telegram-канала «Москвач» появилась видеозапись инцидента. В комментариях многие пользователи отметили, что это не первый скандал, в котором приняла участие эта женщина.

«Вид у тебя жуткий! А я прекрасна! У меня порода, а у тебя ботокс», — заявила пенсионерка в адрес более молодой пассажирки. Девушка не стала оскорблять пожилую россиянку в ответ. Снимая ее на видео, она соглашалась с каждым словом.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видео. «Часто ее вижу, гордая ходит по метро», «Я ее видел один раз в метро», — поделились подписчики канала. «Возможно, она таким образом себя пиарит и скоро блог заведет?» — предположил один из участников дискуссии.