Скандалистку из Москвы заподозрили в желании завести блог
В московском автобусе одна из пассажирок не оценила внешний вид другой. У Telegram-канала «Москвач» появилась видеозапись инцидента. В комментариях многие пользователи отметили, что это не первый скандал, в котором приняла участие эта женщина.
«Вид у тебя жуткий! А я прекрасна! У меня порода, а у тебя ботокс», — заявила пенсионерка в адрес более молодой пассажирки. Девушка не стала оскорблять пожилую россиянку в ответ. Снимая ее на видео, она соглашалась с каждым словом.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видео. «Часто ее вижу, гордая ходит по метро», «Я ее видел один раз в метро», — поделились подписчики канала. «Возможно, она таким образом себя пиарит и скоро блог заведет?» — предположил один из участников дискуссии.
Юзеры также высказали мнение, что женщина является «классическим энергетическим вампиром», получающим заряд свежести от скандалов. Многие сравнили россиянку с героинями различных фильмов и книг. «Фрекен Бок!», «На Шапокляк похожа», «Как будто продолжение "В джазе только девушки". Артистичная дама!» — написали они.
Помимо этого, один из пользователей заметил, что дворянкой в 2021 году быть непросто. Второй комментатор продолжил мысль и заявил, что таким женщинам не стоит ездить в общественном транспорте.
Несколько человек сравнили героиню ролика с таксисткой, которая оскорбила свою пассажирку за внешний вид. Кто-то с иронией предположил, что женщины являются родственницами. О возмущениях россиян в адрес таксистки стало известно ранее.