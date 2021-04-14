Скандального стилиста задержали в Москве за мошенничество

Скандально известного стилиста из Узбекистана Хамро Суванова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 38-летнего мужчину задержали в понедельник, 12 апреля. Отмечается, что он находился в розыске по инициативе полиции Алма-Аты — в Казахстане стилист проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено еще в 2016 году.

В настоящее время московская прокуратура рассматривает возможность его экстрадиции.

Суванов является уроженцем Узбекистана. Ранее он работал директором клуба красоты Beauty Lab, а также руководил одним из бутиков казахстанской светской львицы и байера Лилии Рах. В 2016 году Рах вместе с хозяйкой ювелирного дома Carmen Мири Паз похитила Суванова и три недели удерживала его в съемной квартире, требуя вернуть долги. Позже его освободила полиция, и стилист уехал в США. При этом в Казахстане его объявили в розыск — предполагается, что он мог брать взаймы деньги у людей, прикрываясь именем Рах.

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