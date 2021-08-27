Скандальные победители «Евровидения» приедут в Россию

Скандальная итальянская рок-группа Måneskin, ставшая победителем песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году, приедет в Москву для того, чтобы встретится со своими российскими фанатами. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа произвела впечатление у зрителей конкурса своим скандальным внешним видом. Итальянцы выступают в облегающей кожаной или открытой одежде, а также подводят глаза черным цветом, причем как женщины, так и мужчины. Россияне широкого узнали об иностранных звездах после победы на «Евровидении».

Фан-встреча состоится во вторник, 31 августа, в центральном Парке Горького. Гости смогут увидеть музыкантов вживую, пообщаться с ними, сфотографироваться и задать интересующие вопросы.

Пользователи сети восприняли эту новость с энтузиазмом и захотели лично встретиться с любимыми музыкантами. «В такие моменты начинаешь жалеть, что не москвич», «Так, кажется нужно отпрашиваться с работы, да?», «Спасибо родителям, что я москвич», «Ура, наконец-то! Очень хочется увидеть их в живую», — написали участники фан-аккаунта группы во «ВКонтакте».

По данным Super.ru, сразу же после победы на шоу «Евровидение» на пресс-конференции группа Måneskin столкнулась со скандалом: фронтмена Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время прямой трансляции. Зрители неоднозначно отреагировали на момент, когда Дамиано наклонился под стол и как будто снюхал что-то с его поверхности. В ответ на обвинения мужчина заявил, что его друг в это время разбил бокал, поэтому фронтмен склонился под стол, чтобы смахнуть осколки. Он признался, что не употребляет наркотики.

Ранее директор московской школы Наталья Зуева подготовила креативное поздравление для выпускников, спародировав выступление представлявшей Россию на Евровидении певицы Manizha, и покорила пользователей сети.

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