Москвичи заметили на одной из улиц скелет на колесиках

На одной из столичных улиц москвичи обратили внимание на скелет. Анатомическая модель, замеченная у здания бывшего похоронного бюро, удивила и развеселила пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группу «Airport/Sokol Da Neighborhood».

На снимке видно, что скелет, закрепленный на конструкции на колесах, стоит посреди проезда около шлагбаума. «Нынче на Песчаной (напротив бывшей похоронной конторы) вон чего видал!» — с юмором отметил автор публикации.

Комментаторы стали активно шутить. «Клиента на прогулку вывели? Или в шкафу нашли?», «Снеговик растаял», «В иной мир он ушел как полагается настоящим гонщикам, на колесиках», — начали упражняться в юморе пользователи. Кто-то предположил, что модель перевозят после закрытия сервиса ритуальных услуг.

Ранее фото украшенного скелетами в шляпах подмосковного дома вызвало споры в сети. Задумку жильцов одобрили не все.