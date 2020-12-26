Сходившая в сауну в Москве пенсионерка умерла

Пенсионерка, сходившая в сауну московского фитнес-клуба, умерла от полученных там ожогов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жительница столицы, доставленная в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, скончалась 24 декабря.

Ранее сообщалось, что 75-летняя пенсионерка получила ожоги в сауне фитнес-клуба на Новодмитровской улице.

Женщина зашла в кабину и пробыла там долгое время. Когда сотрудники клуба обнаружили пенсионерку, она была без сознания и получила ожоги 20 процентов поверхности тела.

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