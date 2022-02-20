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Социолог призвал прекратить традицию скидываться деньгами на подарки коллегам

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Социолог призвал прекратить традицию скидываться деньгами на подарки коллегам
Фото: Kostiantyn Li / Unsplash

Социолог Феликс Шарков в беседе с радио Sputnik призвал прекратить советскую традицию скидываться деньгами на дни рождения коллегам.

Эксперт объяснил, что в современном обществе нужно внедрять новые элементы корпоративной культуры. По его словам, сбор денег часто происходит достаточно настойчиво, что ущемляет некоторых людей и вызывает противоречивые чувства.

Шарков отмечает, что такие действия могут вызвать отторжение даже в случае хорошего отношения к имениннику. Социолог предлагает другой вариант: собираться коллективом, чтобы совместно отметить общие праздники. При таких условиях каждый может заказывать себе угощения по желанию и финансовым возможностям. Также можно обмениваться небольшими персональными сувенирами.

Ранее в преддверии Дня защитника Отечества на маркетплейсах взлетели продажи традиционных подарков на 23 февраля. На первом и втором местах в топе самых популярных покупок оказались мужские носки и трусы.

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