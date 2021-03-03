«Скопинский маньяк» приехал в Москву

70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», освободившийся после 17 лет заключения, приехал в Москву. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По информации собеседника, Мохов приехал в столицу для участия в ток-шоу. Таким образом, он нарушил условия административного надзора, согласно которым следующие шесть лет мужчине запрещено посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий, а также принимать в них участие.

В 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

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