Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео

Машина скорой помощи, перевозившая стройматериалы в Москве, попала на видео.. Запись публикует в субботу, 13 февраля, Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах заметно, как автомобиль стоит с открытыми задними дверями на обочине, рядом находится огражденная территория. В это время люди, в том числе и в экипировке медиков, заносят строительные материалы, затем закрывают двери и выезжают в неизвестном направлении.

По информации Mash в Telegram-канале, автомобиль заметили горожане в районе станции метро «Автозаводская». Машина была припаркована около магазина «Леруа Мерлен».

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