Слон в заснеженном лесу в Москве развеселил россиян

В одном из столичных парков заметили скульптуру слона. Фото животного в заснеженном лесу выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Снимок развеселил россиян и вызвал у них различные ассоциации. «Московский слон. А болгарский слон — самый счастливый слон в мире, но после советского слона!» — перефразировал один из юзеров известный анекдот эпохи СССР. Кто-то при взгляде на фото вспомнил знаменитую детскую «Песню мамонтенка». «Заблудился?» — в шутку поинтересовались в комментариях.

Некоторые пользователи попытались отгадать, в каком парке можно увидеть эту скульптуру. Одна из подписчиц пояснила, что живет в Восточном Дегунино, и видела, что фигура животного стоит в зоне отдыха «Северные Дубки». «В Северном Тушине тоже поселили пару лет назад. Но там слоненок с мамой. Не знаю, стоят ли сейчас?» — высказали еще одну версию в комментариях.

Ранее россиян развеселила снежная фигура уставшей свинки на скамейке. Пользователи сети признались, что находятся точно в таком же настроении, как изображающая усталость скульптура.