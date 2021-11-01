Случайно задушившей пенсионера подмосковной сиделке вынесли приговор

В частном подмосковном пансионате сиделка случайно задушила 88-летнего пациента. Спустя почти год женщине вынесли приговор — ее осудили на десять месяцев исправительных работ и назначили штраф в полмиллиона рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Вечером 8 ноября 2020 года в рабочем поселке Андреевка скончался пенсионер. Позднее эксперты установили, что мужчина умер от удушья. Выяснилось, что сиделка пыталась «зафиксировать» буйного подопечного, привязав его к кровати, и не рассчитала силы.

В день ЧП работница учреждения зашла в комнату, где пенсионер проживал с соседями, и увидела, что пол залит мочой. Постоялец лежал на кровати, затем встал и начал нецензурно выражаться и толкать женщину.

По словам сиделки, она уложила пожилого мужчину обратно, накрыла одеялом и решила лентами из простыней привязать к кровати его руки и левую ногу. Мужчина оказал сопротивление. Тогда женщина положила свою левую руку на его шею и надавила, чтобы зафиксировать руку пенсионера.

Сиделка уверяла, что буйный пенсионер продолжал ругаться, когда она кормила его соседей ужином. На следующее утро стало известно о смерти мужчины.

За причинение смерти по неосторожности Солнечногорский городской суд приговорил женщину к десяти месяцам исправительных работ и штрафу в 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее был вынесен приговор трем экс-полицейским, убившим дагестанца. Мужчинам дали от семи до девяти лет колонии строгого режима.