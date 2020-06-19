Слухи о массовом банкротстве московского бизнеса отвергли

В Москве банкротство предприятий не будет носить массовый характер. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в настоящий момент уровень банкротств не превышает среднестатистический показатель при ликвидации юридических лиц. «Более точную цифру мы сможем назвать спустя месяц-два. Думаю, количество банкротств не должно быть значимым», — сказал он. При этом он отметил, что сохранить бизнес на плаву удается с помощью мер поддержки, оказываемой как на городском уровне, так и на федеральном.

18 июня Ефимов рассказал, что деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню. По его словам, оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98 процентов от уровня активности до введения режима ограничений.

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