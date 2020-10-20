Службы доставки «Яндекса» и Delivery Club заподозрили в создании монополии

Правительство Москвы проверит службы доставки «Яндекса» и Delivery Club на предмет нарушения антимонопольного законодательства при назначении тарифов для развоза еды из ресторанов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, передает «Интерфакс».

Создание монополии «Яндекс» и Delivery Club заподозрил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. На совете по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве столицы он заметил, что упомянутые компании устанавливают стоимость доставки в ресторане от 10 до 35 процентов с заказа по усмотрению оператора.

«Это очень серьезно, потому что, когда рестораны попали в ситуацию, когда они не могут жить без доставки, а есть такая монополия, — у них нет выбора: они платят эти 35 процентов и уходят в еще больший минус, это абсолютно нерентабельно», — пояснил Миронов.

Ефимов в свою очередь пообещал детально изучить этот вопрос. «И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, от имени правительства Москвы напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — добавил он.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили, что претензий по поводу тарифов в Москве к ним от проверяющих органов не было. Там также отметили, что компания открыта для диалога и готова детально изучать поступающие вопросы.

В Delivery Club тоже заявили, что готовы к обсуждению тарифов доставки из ресторанов. «Пока мы не получали запросов, но, безусловно, мы открыты для взаимодействия с участниками рынка», — уточнили в компании.

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