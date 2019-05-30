Смерть участника московского полумарафона связали с фальшивой справкой о здоровье

Участник московского полумарафона предоставил организаторам забега фальшивую справку о состоянии здоровья. В итоге мужчина потерял сознание и умер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что после случившегося была проведена проверка. Она показала, что сотрудники бригады скорой медицинской помощи, которые оказывали реанимационные мероприятия участнику, потерявшему сознание после забега, действовали строго в соответствии с законом.

«Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях», — заявил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Московский полумарафон прошел 19 мая. Одному из участников — 51-летнему Владимиру Корчевскому — стало плохо после прохождения дистанции. Мужчина умер.

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