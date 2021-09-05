Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли около дома в Балашихе

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли возле дома в подмосковной Балашихе, об этом рассказали в главном управлении МЧС России по региону, пишет «Подмосковье сегодня».

Снаряд обнаружили около одного из домов на улице Загородная в микрорайоне Саввино. Прибывшие на место кинологи оперативно оцепили периметр и поставила охрану. Позже снаряд изъяли, военные уничтожили его на полигоне.

Ранее стало известно о жителе подмосковного Домодедово, который хранил огнестрельное оружие в тайнике, оборудованном в дверном проеме квартиры. При обыске в доме злоумышленника в микрорайоне Белые Столбы нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, пулемет Дегтярева и более 150 патронов. Мужчина заявил, что пулемет он сделал самостоятельно, а хранение и производство оружия — это его хобби.

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