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Утаптывающие снег коммунальщики разозлили москвичей

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Утаптывающие снег коммунальщики разозлили москвичей
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В московском районе Зябликово были замечены коммунальщики, усердно утаптывающие ногами снег в футбольной коробке. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Зябликовским коммунальщикам, видимо, не хватает лопат, поэтому приходится утрамбовывать снег ногами», — подписали администраторы сообщества. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как более десяти человек пытаются нетипичным способом убрать сугробы, топчась по ним взад и вперед. «А почистить не судьба?», «Ну это же глупость какая-то, уж лопаты точно у всех есть», «Очень странное и бессмысленное занятие», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян возмутили коммунальщики, пристыдившие должников в одном из московских подъездов. На фото попали почтовые ящики, из которых наполовину свесились долговые извещения.

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