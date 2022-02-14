Утаптывающие снег коммунальщики разозлили москвичей

«Зябликовским коммунальщикам, видимо, не хватает лопат, поэтому приходится утрамбовывать снег ногами», — подписали администраторы сообщества. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как более десяти человек пытаются нетипичным способом убрать сугробы, топчась по ним взад и вперед. «А почистить не судьба?», «Ну это же глупость какая-то, уж лопаты точно у всех есть», «Очень странное и бессмысленное занятие», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян возмутили коммунальщики, пристыдившие должников в одном из московских подъездов. На фото попали почтовые ящики, из которых наполовину свесились долговые извещения.