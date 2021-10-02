Снос заброшенной школы в Москве возмутил россиян
Cнос заброшенного здания школы на северо-востоке Москвы возмутил россиян. Ролик с места событий опубликовали в Facebook-группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».
На кадрах видны обломки, оставшиеся от бывшего учебного учреждения. На месте работает экскаватор.
Пользователи сети возмутились сносу здания: по их мнению, работы могут навредить скверу Памяти героев, который вплотную примыкает к школе. «Все загадится при стройке. Особенно молодые высаженные кусты и деревья», — отметил один из подписчиков. «Абсолютный идиотизм», — поддержали мужчину в комментариях.
Не все согласились с такой позицией. Одна из женщин рассказала, что видела, как аккуратно ведутся работы. Юзерша отметила, что рабочие используют водяную струю, и со стороны стройка выглядит «цивилизованно». «А в чем проблема-то?» — удивилась другая пользовательница, отметив, что деревья не повреждены, а местные жители поддержали снос школы и появление на ее месте физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ранее священник Павел Островский возмутился сносу храма в районе метро «Тульская». Он отметил, что ему больно смотреть, как город «уродуют новыми постройками».