Снос заброшенной школы в Москве возмутил россиян

Пользователи сети возмутились сносу здания: по их мнению, работы могут навредить скверу Памяти героев, который вплотную примыкает к школе. «Все загадится при стройке. Особенно молодые высаженные кусты и деревья», — отметил один из подписчиков. «Абсолютный идиотизм», — поддержали мужчину в комментариях.

Не все согласились с такой позицией. Одна из женщин рассказала, что видела, как аккуратно ведутся работы. Юзерша отметила, что рабочие используют водяную струю, и со стороны стройка выглядит «цивилизованно». «А в чем проблема-то?» — удивилась другая пользовательница, отметив, что деревья не повреждены, а местные жители поддержали снос школы и появление на ее месте физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее священник Павел Островский возмутился сносу храма в районе метро «Тульская». Он отметил, что ему больно смотреть, как город «уродуют новыми постройками».