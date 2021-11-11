Со счета умершего москвича похитили почти два миллиона рублей

Неизвестные похитили со счета умершего москвича почти два миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером 9 ноября в полицию обратилась 56-летняя жительница Нижнего Новгорода, заявившая о хищении крупной денежной суммы со счета ее брата-москвича, умершего в марте 2021 года», — цитирует агентство источник. Женщина узнала о пропаже 1,785 миллиона рублей в начале ноября, когда приехала в столицу для оформления наследства.

Полицейские установили, что списание денежных средств со счета умершего произошло не позднее 10 мая текущего года. Личности злоумышленников устанавливаются. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее на имя умершей москвички оформили кредит в полмиллиона рублей. Неизвестный воспользовался личным кабинетом женщины на сайте банка.