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Москвичи возмутились поведением владельцев оставленной на морозе собаки

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Москвичи возмутились поведением владельцев оставленной на морозе собаки
Фото: страница «Хорошевский форум» на Facebook

Жительница Москвы опубликовала в Facebook-сообществе «Хорошевский форум» фотографию привязанной к дереву собаки, отметив, что в таком состоянии животное ежедневно находится около двух часов.

По словам автора топика, двое подростков каждый вечер идут гулять с питомцем, но, оставив его на морозе, уходят по своим делам. «Очень болит душа за собаку, может же заболеть от такого "гуляния". Надеюсь кто-то из взрослых опознает пса», — добавила москвичка. Многие юзеры предложили женщине сначала пообщаться с детьми и объяснить им, что так делать нельзя. Другие же возмутились, отметив, что россиянка зря написала адрес, где сидит собака, так как теперь она может легко сдать добычей догхантеров.

Остальные пожалели животное. «Нечего тут разговаривать. Надо забирать и пристраивать нормальным людям», «Здорово, если бы забрал кто-нибудь себе. Это ж живодерство», «Бедный собачий ребенок. Вижу, что рулетка просто перекинута через дерево», — прокомментировали юзеры поведение владельцев.

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