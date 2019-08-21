Собака сбежала, зашла в электричку и поехала в сторону Москвы

В подмосковном Волоколамске пропала пожилая собака по кличке Тима. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в районе деревни Козино Волоколамского района, на платформе 133-й километр Рижского направления. Как рассказали хозяйке животного соседи по дачному участку, сначала Тима металась по железнодорожной платформе среди пассажиров, а потом самостоятельно зашла в один из вагонов, не откликаясь на призывы людей.

«Что привело ее на платформу, непонятно. Муж вместе с Тимой проводил меня до станции и посадил на электричку в шесть вечера, затем они вернулись на дачу. Супруг покормил собаку, после чего она уснула, а спустя три часа села одна в поезд», — пояснила хозяйка Светлана Глушенкова. По ее словам, собаке уже 15 лет, она плохо слышит и видит.

Предполагается, что электричка, в которой ехала Тима, проследовала до Волоколамска, то есть в сторону Москвы. Однако ни на одной из станций маршрута следования обнаружить питомца не удалось. «Доехала она до Волоколамска или нет, нам неизвестно. Может, по дороге выгнали или она где-то спряталась», — добавила собеседница издания.

В Центральной пригородной пассажирской компании заявили, что сообщений о собаке в электричке по данному направлению не поступало.

14 июня стало известно, что сотрудникам столичного аэропорта Шереметьево удалось найти собаку, которая потерялась на территории аэродрома. Дворняжка по кличке Ника сбежала в ходе погрузки на рейс Москва — Рим. Питомца обнаружили спустя несколько дней.

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