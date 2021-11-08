Соблюдающим домашний режим москвичам заблокировали соцкарты

С понедельника, 8 ноября, москвичам старше 60 лет и хронически больным горожанам заблокировали соцкарты для бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Блокировка социальных карт не коснется переболевших коронавирусом в течение полугода и прошедших вакцинацию. Разблокируют карты сразу после вакцинации первым компонентом.

Отмечается, что в городе также сохранится ряд ограничений. Так, предприятия по-прежнему должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на удаленную работу, в том числе всех хронически больных и работников старше 60 лет.

Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в столице с понедельника, 25 октября.