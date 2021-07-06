СОБР ворвался на вечеринку в Москве с криками «всем на землю» и попал на видео

Позднее выяснилось, что визит СОБРа был розыгрышем.

В настоящее время в столице запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек. Для того, чтобы попасть в заведения общепита, гостю требуется QR-код с подтверждением вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или медицинского отвода от прививки. До 12 июля под эти ограничения не попадают летние кафе.

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